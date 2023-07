Il ristorante Cantine Cattaneo di Sestri levante inserito nella prestigiosa Guida Michelin

Genova. Il ristorante Cantine Cattaneo di via Vicinale della Madonnetta a Sestri Levante è stato inserito nella prestigiosa guida Michelin. Insieme ad altri tredici locali d’Italia, quello gestito dai coniugi Nadia Massucco ed Enrico Bo è l’unico ligure tra i nuovi ingressi di luglio.

“Siamo felici di comunicarvi che Cantine Cattaneo è entrato a far parte della Michelin Guide!. Il raggiungimento di questo traguardo ci riempie di orgoglio: non vediamo l’ora di vivere insieme questo nuovo capitolo continuando a fortificare la nostra identità e diffondendo la nostra filosofia di cucina. Un sincero ringraziamento a tutto il team e alla giovane brigata che ci accompagnano ogni giorno in questa avventura” hanno detto i titolari subito dopo aver appreso la notizia.

