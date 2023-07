Incidente in Via Fabio Filzi: si apre la portiera della macchina e i bimbi finiscono in strada

Paura per una famiglia in Via Filzi, nel quartiere di Pegazzano, dopo le 18. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale, una vettura a bordo della quale viaggiavano madre, padre e due bimbi, di cui uno piccolissimo, è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Nel transitare in curva, per cause da accertare, una portiera si sarebbe aperta e i bambini che si trovavano nei sedili posteriori sono finiti fuori dall’abitacolo. Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce rossa della Spezia. I piccoli avrebbero riportato alcune escoriazioni e sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo.

