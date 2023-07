Inseguimento individuale, Luca Giaimi conquista il titolo europeo e realizza il record del mondo

Anadia. Lo ha fatto di nuovo! L’alassino Luca Giaimi si prende il titolo europeo Juniores nell’inseguimento individuale battendo il britannico Matthew Brennan ma soprattutto se stesso, migliorando il record del mondo che aveva fissato nelle qualifiche della mattinata ad Anadia, in Portogallo, dove si svolgono i campionati europei su pista Juniores e Under 23.

Come riporta Federciclismo.it, da 3’08″485, tempo con il quale aveva conquistato il pass per la finale (superando i 3’09″682 del canadese Carson Mattern), il talento classe 2005 conquista il secondo oro continentale consecutivo in questa specialità chiudendo i 3 chilometri di gara in 3’07″596.

» leggi tutto su www.ivg.it