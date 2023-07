Kiwior sempre più popolare in Polonia: nella città natale spunta un gigantesco murales

Venticinque milioni più bonus e lo scorso gennaio lo Spezia ha lasciato partire Jakub Kiwior direzione Londra, sponda Arsenal, dove il polacco ha già cominciato a mettersi in mostra. Dopo una stagione e mezza in crescendo in Italia e un Mondiale da titolare, il difensore ha spiegato le ali ed è volato nel campionato più ricco e seguito del mondo, diventando la cessione più remunerativa della storia dello Spezia e mettendosi in gioco in campo internazionale.

La mezza stagione di Kiwior all’Arsenal ha avuto un inizio complicato: un errore in Europa League nel giorno del suo esordio e tante panchine, fino alla svolta sul finire dell’annata, quando il polacco ha cominciato a giocare con più regolarità grazie alle scelte del tecnico Arteta. Una partita da incorniciare contro il Chelsea, un’altra grande prova contro il Newcastle e anche una rete, nell’ultima di campionato, contro il Wolverhampton, che ha sancito il secondo posto dei Gunners alle spalle del Manchester City campione di tutto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com