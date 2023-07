La Fionda dei Fieui di caruggi diventa anche una pizza: “Un simbolo di Albenga”

In questi ultimi anni la Fionda che i Fieui di caruggi di Albenga scelsero nel lontano 1989 come simbolo del loro gruppo ci ha abituati a tutto. E’ diventata un premio ambito e prestigioso, gira il mondo impressa sul celebre fazzolettone giallo, si è trasformata in torta o pasticcino.

L’abbiamo ritrovata su capi di abbigliamento ed è divenuta nelle mani di orafi esperti un piccolo gioiello. Addirittura il maestro Giuliano Ottaviani le ha dedicato un momento gigantesco, all’ingreso della città ingauna. La Fionda dei fieui ha avuto persino l’onore di un francobollo e dell’annullo filatelico.

