Dall’ufficio stampa del Levanto Music Festival Amfiteatrof

Martedì 18 luglio 2023, alle 21.30, in Piazza del popolo, la prima serata dedicata alla grande musica jazz. Il titolo, We got rhythm, evoca George Gershwin: tre vocalist, Maria Nives Riggio, Claudia Sanguineti e Anna Sini e tre musicisti, Luca Cresta al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria, vi raccontano la storia del grande compositore.

