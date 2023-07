Lite tra coinquilini a Migliarina: 51enne accoltellato

Accoltellamento in un appartamento nel quartiere di Migliarina, poco prima delle 20. Stando a quanto si apprende tra due coinquilini sarebbe scoppiata una violenta lite. Uno dei due ha impugnato il coltello da cucina ferendo l’altro, di 51 anni, all’addome. Di lì a poco è scattato l’allarme per le forze dell’ordine e i soccorritori. In pochi attimi sono arrivati sul posto, in Via Borachia, la Croce rossa della Spezia, Delta 1 del 118 la Polizia di Stato. L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia.

