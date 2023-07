Malori, imprudenze o infortuni sui sentieri della Liguria: ecco l’app gratuita per chiamare i soccorsi

Liguria. L’ultimo intervento nel fine settimana appena trascorso: due ragazze residenti a Milano hanno imboccato in notturna un sentiero che da Sestri Levante porta a Ciappa du Lu, decise a raggiungere la scogliera di punta Manara, ma nel giro di poco tempo hanno perso l’orientamento arrivando in una zona impervia e pericolosa e restando bloccate. A quel punto l’unica cosa da fare è stata chiamare i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno percorso a piedi i sentieri tentando di localizzarle e le hanno poi riportate al sicuro sul sentiero principale usando anche tecniche alpinistiche.

Soltanto l’ultimo di una serie di salvataggi che pompieri ed esperti del soccorso alpino portano a termine su base quasi quotidiana, soprattutto in primavera e all’inizio dell’estate, quando i sentieri della Liguria si riempiono di centinaia di persone decise a godersi una passeggiata nella natura e viste mozzafiato. Senza tenere conto della propria preparazione, delle condizioni effettive di questi sentieri – che in alcuni punti sono estremamente difficoltosi da percorrere anche per gli esperti – e dell’attrezzatura necessaria: acqua a sufficienza, abbigliamento e scarpe adeguati, telefono carico per potere chiedere aiuto in caso di bisogno e segnalare la propria posizione.

