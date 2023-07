Genova. È stato portato all’ospedale San Martino di Genova dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco il motociclista che, per cause ancora da accertare, è finito sull’asfalto mentre viaggiava sulla strada del passo del Bocco, all’altezza di Giaiette, sul versante emiliano.

E’ successo intorno alle 14 di oggi. Non sono chiare le cause dell’incidente ma non sarebbero coinvolti altri veicoli.

