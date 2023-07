Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli “in cucina” per raccogliere fondi: “Restyling delle aree pubbliche ancora danneggiate dall’alluvione”

Pontinvrea. Nuova singolare iniziativa da parte del sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli, questa volta impegnato ai fornelli per una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere la località della Valle dell’Erro e in particolare gli interventi ancora mancanti di ripristino dopo l’alluvione dell’ottobre 2021, che aveva messo in ginocchio il paese.

“Stasera cucina… il sindaco!”, è titolo della serata, in programma domani sera, lunedì 17 luglio, alle ore 19.30, presso le Casermette di Giovo Ligure, con menù a base di pesce: cuculli, trofiette gamberi e porcini, fritto di pesce e dolce locale. Non mancherà il costante e prezioso aiuto della Pro Loco locale.

» leggi tutto su www.ivg.it