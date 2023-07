Rapallo: Giuseppe Cruciani, successo a Villa Tigullio

Un’estate ricca di appuntamenti per tutti. Oggi pomeriggio divertimento in mare a San Michele di Pagana e la bellissima tradizionale festa e processione a Sant’Andrea di Foggia.

Questa sera a Villa Tigullio un grande successo di pubblico premia la terza edizione di Rapallo Protagonisti, con il super ospite Giuseppe Cruciani.

Si parla di “Coppie” il nuovo libro di Cruciani passando per l’attualità. Ironico trasgressivo e mai scontato Cruciani è solo il primo degli ospiti di questa stagione che vedrà sul palco Paolo Del Debbio (27 luglio) e Giordano Bruno Guerri ( 28 Luglio).

