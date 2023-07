Sporting Club Quinto, successo per gli Under 14 al torneo dei Lido

Genova. Gli Under 14 dello Sporting Club Quinto sono saliti sul gradino più alto del podio al torneo di categoria andato in scena nei giorni scorsi ai Lido di Genova, durante il quale i baby biancorossi si sono potuti confrontare con le squadre che saranno avversarie nel prossimo campionato.

“Dobbiamo ringraziare l’Andrea Doria per l’invito e la splendida organizzazione – commenta il tecnico Luca Filippini -. Sono state due sere di divertimento per i ragazzi, sono molto contento e soddisfatto della pallanuoto che hanno messo in acqua. Abbiamo vinto prima col Sori 7-4, poi con il Crocera 12-2 e infine la finale contro la Locatelli 14-0. Devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi e hanno saputo divertirsi. Sono felice di come siano cresciuti i ragazzi in tutto l’anno, noto miglioramenti su tutti gli aspetti e in tutti quanti. Questo è quello che mi rende orgoglioso per il lavoro fatto e sappiamo di aver imboccato la strada giusta”.

» leggi tutto su www.genova24.it