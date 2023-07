A Cornigliano inaugurata la nuova sede del Centro di educazione al lavoro

Genova. Inaugurata questa mattina la nuova sede del Centro di Educazione al Lavoro-Cel Torretta di Genova Cornigliano, in viale Narisano 7-9, gestito da Agorà Coop.

Attività in convenzione con il Comune di Genova, i Cel forniscono servizi educativi e di orientamento al lavoro, rivolti a giovani seguiti dai servizi sociali, in età compresa tra i 16 e i 20 anni. La finalità del servizio è sostenere i giovani, che non hanno terminato il ciclo di studi e che necessitano di un percorso individuale per inserirsi nel mondo degli adulti e del lavoro. I posti a disposizione sono 20, con la possibilità di ampliamento per percorsi integrati con scuole secondarie e formazione professionale.

