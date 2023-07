A Pietra Ligure torna la “Notte Bianca”: musica, shopping e una lotteria con una Fiat 500 in palio

Pietra Ligure. Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con “La Notte Bianca Summer Memories“, uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della stagione estiva. Dalle ore 18 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi prenderà vita in tutte le vie e le piazze del centro, promettendo una serata indimenticabile per tutti i presenti.

“Quest’anno siamo lieti di presentare una variegata selezione di postazioni musicali, pensate per trasportare i partecipanti in un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni degli anni 2000 – commenta la Presidente dell’Associazione Facciamo Centro Renata Gibbone – In Piazza Vittorio Emanuele, la band Progetto Festival farà rivivere le emozioni del Festival di Sanremo con le più belle canzoni dal 2000 in poi. Sarà un omaggio alla prestigiosa competizione musicale italiana, dove il pubblico potrà cantare e ballare al ritmo delle note indimenticabili. In Piazza La Pietra, i 4sixtyfive porteranno in scena la magia della musica straniera degli anni 2000. I partecipanti si lasceranno travolgere dai successi internazionali che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. In Piazza Castellino, sarà protagonista il grande Gianni Rossi con il Maxi Karaoke, un momento unico dove tutta la piazza si trasformerà in un coro di voci unite nel canto delle più belle canzoni del 2000. Sarà un’esperienza di condivisione e gioia collettiva, dove la musica sarà il vero protagonista. In Piazza San Nicolò, dalle 22.30, il format MEMORIES 2000 sarà l’ospite speciale della maxi discoteca sotto le stelle”.

