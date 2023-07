Al Levanto music festival prima serata dedicata al Jazz

Martedì 18 luglio 2023, alle 21.30, in Piazza del popolo, la prima serata dedicata alla grande musica jazz. Il titolo, We got rhythm, evoca George Gershwin: tre vocalist, Maria Nives Riggio, Claudia Sanguineti e Anna Sini e tre musicisti, Luca Cresta al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria, vi raccontano la storia del grande compositore.

Continua così la trentaduesima edizione del Festival, che offre un programma di respiro internazionale e alto valore artistico, con 14 spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Fausto Cosentino, da quest’anno con la consulenza musicale di Tiziana Canfori. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Festival Internazionale di Poesia.

