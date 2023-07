Alvini ha un nuovo attaccante: ufficiale l’acquisto di Luca Moro

Dopo la chiusura della trattativa negli scorsi giorni e le visite mediche effettuate, ecco ora l’ufficialità: Massimiliano Alvini ha un nuovo attaccante, Luca Moro. Il giovane bomber arriva allo Spezia in prestito dal Sassuolo ed è il terzo acquisto di quest’estate, dopo Rachid Kouda e Christian Cugnata. Dopo la promozione in Serie A con il Frosinone, per Moro ora una nuova avventura in B, che si spera possa concludersi come lo scorso anno.

Dopo l’esplosione a Catania, dove segna oltre venti gol nella stagione 2021-2022, Moro viene acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo, che lo presta ai siciliani per la seconda parte di stagione e poi al Frosinone, dove lo scorso anno realizza sei reti nella campagna vincente della squadra di Grosso. Forte di testa, già nazionale con le Under 20 e 21, Moro si unirà da domattina al gruppo a Santa Cristina, cominciando ufficialmente la sua nuova avventura in maglia Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com