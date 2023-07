Botteghe storiche artigiane spezzine, entro il 4 settembre le domande per l’iscrizione all’albo

Svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno cinquant’anni e continuità dell’impresa a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà (attestata dalla iscrizione al Registro imprese artigiane): questi i requisiti per entrare nell’Albo delle botteghe storiche artigiane, istituito dalla giunta comunale spezzina la scorsa primavera. E ora il Comune apre il bando per l’iscrizione all’albo: tempo fino al prossimo 4 settembre per presentare la candidatura. “L’amministrazione comunale attribuisce particolare importanza anche al settore dell’artigianato ed intende tutelarne e valorizzarne le attività nelle diverse espressioni e sfaccettature, artistiche, produttive e tradizionali così come disciplinato dalla norma regionale in materia. La continuità del comparto artigiano è fondamentale per mantenere l’identità territoriale con le sue specificità, sia che si tratti di attività per la produzione di beni o che si tratti attività di prestazione di servizi”, si sottolinea nell’atto dell’ente che apre il bando. “Il Comune della Spezia, così come avviene per l’Albo delle botteghe storiche commerciali – si legge ancora -, ritiene che la valorizzazione delle attività storiche, delle tradizioni e del patrimonio culturale di commercio ed artigianato, oltre a costituire un’importante testimonianza del vissuto dei cittadini della Spezia e della tradizione imprenditoriale locale, possa diventare parte integrante dell’attrattiva turistica della città”.

