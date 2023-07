Bronzo per i ballerini Greco e Ferrari ai campionati nazionali di Rimini

Altro importante successo per l’inossidabile coppia di ballerini Paolo Greco e Alessandra Ferrari, in occasione del campionato italiano indetto dalla Federazione italiana danza sportiva. I due ballerini di Santo Stefano di Magra si sono imposti su ben 67 coppie guadagnando un meritatissimo podio ed aggiudicandosi la medaglia di bronzo come terza coppia in classifica. “Siamo davvero contenti di aver portato una medaglia nel nostro territorio – commenta Alessandra Ferrari -, frutto sicuramente di tanto sacrificio ed allenamenti di ore ed ore”.

Determinazione davvero fuori dal comune per questa coppia di ballerini, alla quale sono giunti i complimenti anche da parte di Francesco Incandela, presidente regionale dei Maestri italiani di danza sportiva. “Il ballo – aggiunge Paolo Greco – oltre che sport è disciplina, ma la passione va sempre oltre quelle che sono le possibilità che a volte ci prefiggiamo anche per gli impegni della vita quotidiana cui tutti dobbiamo far fronte e così si raggiungono i risultati. Ringrazio a nome mio e di Alessandra i nostri tecnici Mauro Pacini e Stefania Nuti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com