Camogli: festa “Café Photo”, circolazione vietata in piazza Schiaffino

A Camogli interdizione della circolazione veicolare da via XX Settembre civico 25 a tutta piazza Schiaffino dalle 17 del 19 luglio alle 00 del 20 luglio. Ciò per permettere al “Cafè Photo” di festeggiare l’anniversario dell’apertura dell’attività. Dovrà essere garantito il transito ai veicoli per servizi di emergenza nonché a quelli del servizio di trasporto pubblico e dovrà essere garantito il passaggio pedonale per tutta la durata degli interventi sopra descritti.

****

E’ stata eseguita un’ordinanza sindacale nella quale veniva ordinato alla Società Rocca del Castellaro S.p.a., proprietaria dei terreni a monte del “vialetto dei cipressi”, di provvedere immediatamente all’abbattimento di 2 cipressi in corrispondenza dell’area “fitness”.

» leggi tutto su www.levantenews.it