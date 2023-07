Camogli: gravissimo centauro, raffica di soccorsi anche a Recco

La scorsa notte alle 2.30 a Camogli sulla via Aurelia, a circa 200 metri dal ristorante “La Loggia” direzione Ruta, un motociclista ha sbandato, ha attraversato la carreggiata e ha finito la corsa sul muro che delimita la corsia opposta. Sono intervenuti il 118 con l’automedica Golf-6 e i volontari del soccorso di Ruta. Il giovane alla guida era cosciente, ma le sue condizioni sono poi peggiorate e appena arrivato al San Martino in codice rosso è stato intubato. La ragazza che sedeva sul sellino posteriore ha subito un trauma cranico e la frattura scomposta del ginocchio sinistro. E’ stata trasportata anche lei al San Martino. Sul posto i carabinieri di Santa Margherita per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause.

L’aumento della popolazione e l’innalzamento delle temperature hanno comunque contribuito anche nel Golfo Paradiso ad un aumento delle richieste di soccorso. Ne facciamo una breve sintesi anche per evidenziare quanto siano essenziali le pubbliche assistenze (oltre ai servizi per trasferimenti di pazienti per visite ed esami clinici, dialisi, etc).

