Canottieri Sabazia nella top 20 d’Italia: al lago di Ledro è la prima società ligure

Savona. Weekend di gare per contendersi il titolo italiano per società. La Canottieri Sabazia ben si difende con una squadra completamente rinnovata, molti risultati tecnici con 5 equipaggi in finale, due sesti posti e tre ottavi posti.

Diciotto gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione: Andrea Tarditi, Francesco Lai, Michael Battaglia, Riccardo Rossi, Martino Cambiaso, Edoardo Griseri, Giovanni Folco, Paolo Ricco, Ludovico Spezialetti, Samuele Dossetti, Filippo Spezialetti, Pietro Giusto, Ettore Delfino, Michele Parodi, Alessandro Mineo, Samuele Vezzoso, Simone Delfino, Leonardo Sogno e in doppia veste di Atleta e Tecnico Giulio Vaira, oltre naturalmente il driver Mauro Capodimonte.

