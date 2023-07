Centro Barontini scrive all’Anpi: “Pronti ad accogliervi con gioia a braccia aperte”

“Carissimi amici dell’ANPI, confermando la disponibilità degli spazi del Centro Barontini, il nostro unico intento era e resta quello di essere utili a Voi e, insieme, alla nostra Comunità”. Inizia così la lettera aperta di Anna Minelli rivolta alla sezione sarzanese dell’associazione partigiana che ha organizzato per domattina un presidio in piazza Luni.

“Mi trovo a leggere – prosegue – articoli in cui si scrive che gli spazi siano aperti a tutti, non è corretto. Leggo anche che non ci sarebbe sicurezza per i documenti, e non è corretto. Alcuni spazi sono aperti a tutti e altri sono riservati a noi, e ci sono armadi che si chiudono a chiave per documenti riservati. Sono anche questi, se lo ritenete, a vostra disposizione.

Durante il primo e unico sopralluogo non abbiamo parlato della possibilità di avere le chiavi del Parco per potervi accedere in modo autonomo ma programmato, non abbiamo definito la possibilità di avere uno spazio per il vostro archivio anche al primo piano e pure la scuola si è resa disponibile. Leggiamo che ricercate uno spazio ad uso magazzino di 12 metri quadrati, ma la verità è che quelli che vi abbiamo offerto e continuiamo ad offrirvi sono molto, molto più grandi. Basta rivederci e organizzarci. Non abbiamo avuto altri riscontri, solo articoli sui giornali e sui social. Mi stupisce quindi l’ampia polemica che leggo in questi giorni – conclude – dove si declina qualsiasi possibilità di utilizzo dei nostri spazi che, peraltro, mi risulta sia anche temporanea. Da parte nostra ripetiamo l’assoluta disponibilità ad accogliervi con gioia e a braccia aperte”.

