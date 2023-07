Chiavari: Entella, è il momento di rialzarsi. Volpe: “Mi hanno insegnato a combattere”

Lo sport è questo: la gioia di una vittoria vola via in pochi giorni. Peggio. A volte in poche ore. E tu, per inseguire quelle poche ore, quei pochi giorni di felicità, ti esponi all’incubo di arrivare secondo. Sì, secondo: nello sport, l’esito più amaro, soprattutto in quel girone dantesco che è la serie C, dove per i secondi non c’è pietà e dove i play off hanno il solo risultato di rendere ancora più brucianti quei due maledetti punti che il destino ha frapposto fra te e il tuo sogno.

Lo ha imparato molto bene la Reggiana, due anni fa, prima di prendersi l’agognata rivincita, a spese dell’Entella. Due storie simili, due dolorose cadute sul traguardo finale, ma due modi diversi di rispondere a questa particolare tipologia di “dramma” sportivo: la Reggiana ricalcando la trama della rosa che aveva sfiorato la promozione, agguantata dal Modena; l’Entella decretando chiuso un ciclo e dicendosi pronta ad aprirne un altro, nel segno dei giovani e di Gennaro Volpe. Le critiche dei tifosi non hanno scalfito la fiducia della società nel tecnico. E a ragione, vien da dire: se la rincorsa si fosse trasformata in promozione, saremmo qui a parlare di grande, grandissima impresa.

