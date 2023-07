Chiavari: Palio remiero, in duemila a tifare ed applaudire

Dall’ufficio stampa del Palio del Tigullio

Circa duemila presenze nel corso della giornata sono state stimate dall’organizzazione per l’edizione 2023 del Palio Remiero del Tigullio. Le gare, la rievocazione storica, l’arrampicata delle scimmie, le premiazioni e poi lo spettacolo serale dedicato alla comicità ligure. Tutto ha contribuito a scommettere ancora una volta sul futuro di questa manifestazione che racchiude in sé storia, sport e spettacolo in nome del Dna marinaro comune alle “7 sorelle” del Tigullio, nel Palio rappresentate nella loro compattezza.

L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla riuscita del Palio 2023 e alla sua valorizzazione anche attraverso i mass media.

