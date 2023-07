Classici ma moderni, gli spettacoli del Festival teatrale dell’Acquedotto a Villa Bombrini

Genova. Come ogni anno si rinnova la collaborazione tra il Festival Teatrale dell’Acquedotto, organizzato dal Teatro dell’Ortica, e Villa Bombrini, il più importante e vivo aggregatore culturale della Val Polcevera. Sul palco della storia villa, infatti, la consueta rassegna estiva porterà in scena tre spettacoli pensati per tutti, e come tradizione impone, a ingresso libero.

Ad iniziare sarà la produzione del Teatro dell’Invito ‘Lear e il suo matto’, di e con Luca Radaelli e Walter Broggini, in scena martedì 18 luglio alle ore 21.30 Nella sua tragedia forse più cupa, Re Lear, scritta a seguito di un’epidemia di peste che aveva chiuso i teatri londinesi, Shakespeare toglie allo spettatore ogni certezza: il re dialoga con il suo matto e non si capisce chi dei due sia il matto; i figli apparentemente buoni sono cattivi e viceversa. Tutto è permeato di black humour. Malgrado la battuta “La maturità è tutto”, i personaggi reagiscono in modo infantile, sembrano quasi burattini nelle mani del destino: «Come mosche tra le mani di ragazzini crudeli noi siamo per gli dèi».

