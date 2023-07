Corona all’Anpi: “Riqualificazione del palahockey era nota da più di un anno, questi lavori ce li siamo meritati”

“Scusate signori ma, visto le vostre polemiche nei nostri confronti, ci teniamo a presentarci. La nostra società è iscritta alla Federazione Italiana Sport Rotellistici dall’anno 1993 e partecipa con diverse formazioni ai vari campionati giovanili di categoria nel girone tosco-ligure nonché al campionato di serie A1 nazionale con la formazione senior dall’anno 2009 consecutivamente, senza mai essere retrocessa, e con un farm team formato da giovani sarzanesi in serie A2 nazionale. L’hockey su pista è una disciplina sportiva assai ben radicata nel nostro territorio ed ha a Sarzana tradizioni profonde (è del 1946 la costituzione della prima società denominata Associazione Pattinatori Sarzanesi). Attualmente l’Hockey Sarzana conta circa centosettanta tesserati divisi tra settori hockey e pattinaggio artistico .

Senza nulla togliere alla vostra prestigiosa associazione, di cui la memoria dei caduti e dei combattenti deve essere sempre ricordata e onorata, pensiamo che il palazzetto in cui svolgiamo attività tutti i giorni fino alle 23 di sera, dando vita ad una piazza che con le nostre luci ed il via vai di gente sicuramente è un deterrente contro la malavita che altrimenti imperverserebbe in una zona limitrofa alla stazione e sede altrimenti di ritrovo di balordi, non sia più capace di ospitare bimbi dai più piccoli fino ai ragazzi più grandi.

Vi invitiamo a venire a vedere in che situazione di disagio i bimbi si devono spogliare, senza uno spogliatoio idoneo, in mezzo a dei corridoi di fortuna e senza poter avere la privacy che credo ogni essere umano abbia diritto ad avere. Tale situazione si verifica anche durante le partite al sabato e alla domenica e anche per le squadre ospiti la stessa cosa i cui giocatori si ritrovano a cambiarsi lungo il corridoio alla vista di tutti.

Questa situazione va avanti da molti anni, la nostra società ha messo a norma l’impianto a proprie spese , investendo circa 70.000,00 euro, si avete inteso bene settantamila euro, solo per citare la spesa più recente per mettere a norma antincendio l’impianto, a partire dalla colonna antincendio che si trova all’ingresso a cui si possono attaccare i vigili del fuoco e quindi un beneficio per tutta la piazza. Non parliamo delle altre spese che abbiamo sostenuto in oltre 23 anni di permanenza nell’impianto dal 2000, che doveva essere in via transitoria in attesa di un muovo impianto.

Attaccare la nostra società ci sembra alquanto ingeneroso, specialmente non rispettoso per i giovani e le loro famiglie che hanno deciso di fare sport che non è solo sport ma è anche socializzazione e solidarietà. Per esempio noi aiutiamo sempre le famiglie in difficoltà per permettere ai bimbi di fare sport e quest’anno ci siamo messi a disposizione ed “adottato” in termini sportivi un bimbo ucraino, che dalla guerra è dovuto scappare oggi.

La Vostra associazione merita tutto il rispetto, anche se la vostra sede idi Piazza Terzi in verità è quasi sempre chiusa e poco praticata, un rispetto legato alla memoria, ma meritano rispetto le famiglie e le decine e decine di bimbi che saranno le donne e gli uomini di domani!

Per seguire vogliamo illustrare meglio anche il merito sportivo dell’Hockey Sarzana:

Il settore giovanile della specialità hockey rappresenta un serbatoio di sicuro affidamento per la “prima squadra” senior, che per due stagioni ha disputato la finalissima della WS Europe Cup, l’equivalente dell’Eurolega di calcio, arrivando a disputare la finalissima europea che l’ha lanciata alla finale della Continental Cup (Supercoppa Europea). giocata li 28 e 29 Settembre 2019 a Lisbona. La nostra società ha disputato per tre edizioni Eurolega l’equivalente della Champions League del calcio, e ha portato a giocare a Sarzana formazioni del calibro del Barcellona, Porto e Benfica.

Nel 2018-19 la nostra società oltre disputare i play-off scudetto, nella Coppa Italia ha dapprima conquistato l’accesso alla final-eight e poi con un cammino strepitoso ha raggiunto la finalissima cedendo di misura al quotato Breganze. Per chiudere la fantastica stagione 2018/2019 ha conquistato nel Giugno 2019 scorso a Correggio la Federation Cup battendo il Bassano e conquistando così il terzo trofeo Federale per importanza.

Il campionato di serie A1 è naturalmente a carattere nazionale con trasferte che ci vedono impegnati in tutta la penisola, le squadre partecipanti della stagione 2023/2024 sono le seguenti: Valdagno (VI), Lodi, Breganze (VI), Bassano del Grappa (VI), Vercelli, Forte dei Marmi (LU), Follonica (GR), Giovinazzo (BA), Trissino (VI), Montebello (VI), Grosseto, Sandrigo (VI), Monza.

Nel 2022 ha vinto la Coppa Italia di serie A1 nazionale. Il settore giovanile hockeystico è composto dalle squadre “Under 7 e under 9 (età cinque/otto anni) “Under 11” (età nove/dieci anni), “Under 13” (undici/dodici anni), “Under15” (tredici/quattordici anni), “Under 17 (quindici/sedici) e “Under 19” (sedici/diciotto anni) e si confronta in attività di Coppa Italia e Campionato con formazioni toscane come quelle di Follonica , Viareggio, Prato, Castiglione della Pescaia, Forte dei Marmi, Grosseto, Siena e altre conseguendo ottimi risultati confermati dal sempre buon piazzamento nella classifica del prestigioso Trofeo Tiezzi”, messo in palio dalla Federazione che premia la società che ha acquisito nell’arco dell’anno i migliori risultati a livello di squadre giovanili.

Solo per ricordare il campionato appena concluso la categoria under 11 ha vinto il campionato italiano fregiandosi così dell’ambito scudetto di categoria e la formazione under 13 ha conquistato, sempre nei campionato italiano, la medaglia di bronzo. Per accedere alle finali nazionali bisogna piazzarsi primi o secondi nel campionato zonale che si gioca da ottobre a maggio, seguito poi dalle finali nazionali.

L’albo d’oro del settore giovanile è ricco di successi: tre titoli italiani Under 19 , un titolo under 11spiccano nella bacheca societaria oltre a sei coppe Italia conquistate: 1 Under15, 2 Under 17, 2 Under 20, 2 Under 23 nonchè due ori al Trofeo delle Regioni in rappresentanza della Regione Liguria, uno con la formazione Under 15 e uno con quella Under 17.

La nostra società ha inoltre fornito propri atleti alle rappresentative nazionali giovanili; ben dieci volte atleti sarzanesi hanno disputato Campionati Europei Under 17,(addirittura uno ha conquistato anche il titolo di Campione d’Europa), cinque volte hanno vestito la maglia azzurra in manifestazioni Under 19, tre volte agli Europei e una volta a un Mondiale ed in due occasioni hanno difeso i colori nazionali in manifestazioni Under 23. Tre nostri atleti hanno partecipato ad un europeo senior. Inoltre due nostri atleti, che militano nella formazione della serie A1, hanno fatto parte della nazionale senior che ha disputato il torneo internazionale di Montreux nell’Aprile 2019.

Il largo consenso riscontrato a livello locale della disciplina del pattinaggio ci ha spinto ad allargare la nostra “famiglia” al settore del pattinaggio artistico, rivitalizzando un settore che a Sarzana era stato un po’ abbandonato, a affidandoci alle cure di insegnanti federali a livello nazionale.

Ci siamo impegnati in questa direzione ingaggiando maestre di pattinaggio con curriculum sportivo di spessore internazionale che riversano i loro preziosi insegnamenti su decine di ragazze di varie età, dai quattro anni in su.

Spero che la nostra lettera aperta possa essere esaustiva per chi ci attacca senza conoscere le realtà sportive e sociali del nostro territorio e ci auguriamo che anche la vostra prestigiosa associazione possa trovare la propria idonea sede”.

Maurizio Corona (Presidente Hockey Sarzana)

