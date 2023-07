“Datemi la bambina”, a Imperia ragazza dà in escandescenze e tenta di rapire una piccola

Imperia. Attimi di paura ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio, a Imperia, dove oggi pomeriggio i carabinieri hanno fermato una ragazza che ha seguito il padre e la nonna di una bambina e ha cercato di portare loro via la piccola. I fatti sono accaduti nella zona di Oneglia, in largo Sabatini.

I contorni della vicenda sono confusi. Quello che si sa è che la giovane, classe 2004, non è nuova a episodi di scarsa lucidità nella città del ponente ligure. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni la “presunta rapitrice” avrebbe iniziato a urlare in mezzo alla strada “datemi la bambina!” rivolgendosi a un uomo e a una donna, seguendoli nella farmacia Capovilla dove erano entrati.

