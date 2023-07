E’ iniziato il processo per i due delitti di Sarzana

Un anno dopo i delitti di Nevila Pjetri e Carla Bertolotti, ha preso il via questa mattina alla Spezia il processo a carico di Daniele Bedini. Il 33enne di Carrara è l’unico imputato per gli omicidi avvenuti a brevissima distanza l’uno dall’altro nel giugno 2022 quando le due donne vennero ritrovati fra Marinella e Sarzana uccise a colpi di pistola. Il processo è iniziato alla presenza della presidente Marta Perazzo e alla giudice a latere Marinella Acerbi mentre i pm sono il procuratore capo Patrono e il pm Burani. Le udienze – tredici in tutto – inizieranno l’11 settembre e proseguiranno fino a dicembre.

