Il nuovo impegno ‘blu’ di Coopservice e Servizi Italia

Non solo green: l’altro generatore di vita sul Pianeta

Il polmone blu della Terra. Ad oceani e mari dobbiamo la produzione di metà dell’ossigeno che respiriamo e l’assorbimento di un terzo dell’anidride carbonica in atmosfera. È quindi in continuità con un percorso da tempo intrapreso il nuovo impegno assunto da Coopservice e Servizi Italia a fianco di Worldrise Onlus e ZeroCO2 per il ripristino di praterie di Posidonia oceanica nel mar Mediterraneo. Un intervento che ‘chiude il cerchio’ delle iniziative a sostegno dell’ambiente e degli ecosistemi che ha visto negli anni Coopservice, sottoscrittrice del ‘Manifesto per il nuovo Green Deal’, avviare collaborazioni con il WWF, con Greenpeace e con l’Instituto Terra di Sebastiao Salgado in Amazzonia.

