In dono alla Croazia una croce trecentesca della collezione Lia

Una croce argentea trecentesca dalla Spezia alla Croazia, donata dagli eredi di Amedeo Lia al Paese balcanico. Di fatto un ritorno a casa, essendo il prezioso oggetto sacro opera di un orafo zaratino. La croce, 41 cm d’altezza per 29 di larghezza, è parte della collezione donata negli anni Novanta dall’ing. Lia al Comune della Spezia nell’ottica della realizzazione di un museo – il Lia – che la ospitasse. Un prestigioso patrimonio (in comodato d’uso gratuito all’ente comunale, fino al 2036, come da proroga della scorsa primavera) da cui ora la croce zaratina viene espunta per concretizzare la donazione alla Repubblica della Croazia. “Croce in argento cesellato, parzialmente dorato. In buono stato di conservazione, presenta però in parte la perdita di smalti traslucidi e tre placchette risanatrici di tempi recenti e raffiguranti San Luigi dei Francesi, San Paolo e Sant’Antonio Abate – si legge nella descrizione dell’opera sul sito del Sistema bibliotecario e museale spezzino, sezione oggetti d’arte – . L’originaria destinazione per il convento francescano di Zara è confermata dalla scelta delle raffigurazioni che comprendono oltre a santi francescani, i due protettori della città, San Crosogono e Santa Anastasia. Sul recto, intorno alla placchetta centrale con il crocifisso, i due dolenti si dispongono sui bracci vari santi”.

