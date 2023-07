In Liguria un nuovo Rock: sono 42 i nuovi treni regionali

Liguria. Sono 42 i nuovi treni regionali in circolazione in Liguria con l’inserimento, da oggi, di un nuovo Rock.

Con la consegna del nuovo treno, il quarto inserimento in soli dieci giorni, prosegue come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Liguria, il piano di ammodernamento della flotta regionale ligure di Trenitalia che prevede la consegna di 48 nuovi treni con 5 Jazz e 15 Pop già in uso e 28 Rock di cui 22 in circolazione. Investimenti per circa 550 milioni di euro che garantiranno il rinnovo totale della flotta ferroviaria ligure.

