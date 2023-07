Investito sulle strisce in Via Romana a Ceparana, 83enne in codice rosso all’ospedale

Incidente stradale questa mattina, verso le 11.30, in Via Romana a Ceparana. Un 83enne residente in zona stava attraversando la strada per raggiungere il bar, come tutti i giorni, quando per dinamiche in fase di accertamento, è stato colpito in pieno da un’auto condotta da un’anziana. L’uomo, 83 anni, ha riportato un forte trauma cranico, non ha perso conoscenza ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dove è sotto stretta sorveglianza medica. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce rossa di Albiano, Delta 1 del 118 dalla Spezia e le forze dell’ordine che ricostruiranno l’accaduto.

