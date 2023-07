Italo Zucchelli riceve la prima edizione del Premio Tarabotto, dedicato ai lericini che si sono distinti nel mondo

A Italo Zucchelli, per sedici anni responsabile creativo di Calvin Klein, la prima edizione del Premio Tarabotto, intitolato al comandante che condusse il Transatlantico Rex alla conquista del Nastro azzurro e rivolto a lericini che si sono distinti nel mondo. Sabato scorso la premiazione in Rotonda Vassallo. A omaggiare Zucchelli il sindaco di oggi, Leonardo Paoletti, e tanti sindaci di ieri: Emanuele Fresco, Giorgio Tedoldi, Settimo Scatena, Guglielmo Saisi; felicitazioni a Zucchelli anche dagli ex primi cittadini Marco Caluri e Ignazio Ferrari, impossibilitati a intervenire per impegni.

