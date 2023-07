La Cgil aderisce al presidio per Anpi Sarzana in Piazza Luni

La Cgil spezzina aderisce al presidio indetto dall’Anpi di Sarzana martedì 18 alle 9 in Piazza Luni. “Siamo convinti che il Comune di Sarzana debba trovare una sede idonea per l’Anpi ed il suo archivio, che rappresentano un presidio di democrazia, memoria e cultura fondamentali per tutto il territorio non solo della città di Sarzana, ma della provincia spezzina tutta.” Così Luca Comiti, Segretario generale della Cgil della Spezia.

