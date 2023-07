Lavagna: nuovi loculi cimiteriali in concessione per 99 anni

Dal Comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere delegato ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante informano i cittadini che il Comune di Lavagna, a seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini, ha pubblicato un Avviso pubblico per l’assegnazione su prenotazione, in concessione d’uso per anni 99, di un Lotto di loculi denominato “Lotto Sant’Eliseo” ad uso Depositi funebri di famiglia, quantificati nel numero di 16, in fase di costruzione presso il cimitero urbano di Lavagna – zona ampliamento A Levante della parte monumentale.

Possono prenotare questa tipologia di loculi tutti i Soggetti maggiorenni in possesso della capacità contrattuale, residenti e non residenti nel Comune di Lavagna.

I loculi ad uso deposito funebre di famiglia verranno assegnati in concessione d’uso in base alla disponibilità dei posti e, comunque, sino al loro esaurimento, senza che sussista alcun limite in merito al numero dei loculi oggetto di prenotazione.

L’ordine di assegnazione dei loculi in prenotazione verrà stabilito in analogia all’ordine di presentazione di apposita istanza presso l’Ufficio Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento dei loculi prenotabili disponibili.

Ciascun loculo ad uso deposito funebre di famiglia è atto ad ospitare al suo interno una salma ed ha uno spazio e dimensioni utili per l’eventuale collocazione di una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

I loculi in costruzione, a tumulazione frontale e distribuiti su 4 file sovrapposte, verranno assegnati ai Soggetti richiedenti privi della lapide di chiusura e saranno realizzati all’interno di una costruzione in stile cappella con il tetto a forma di vela, ubicata nella zona ampliamento della parte monumentale del Cimitero Urbano di Lavagna.

Le tariffe di concessione sono differenziate per fila e, pertanto, variano a seconda dell’altezza dei loculi.

I soggetti interessati, previo contatto telefonico con l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Lavagna ai numeri telefonici 0185/367290 – 0185/377224, possono concordare le visite al Cimitero con i custodi cimiteriali per vedere le tombe di famiglia e possono presentare istanza di prenotazione, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali o direttamente

scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente.

