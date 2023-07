Loano, sul Molo Francheville un incontro formativo sulla prevenzione delle malattie cardiache

Loano. Venerdì 21 luglio alle 18 nella Piazzetta del Mare sul Molo Francheville a Marina di Loano si terrà un incontro formativo/informativo dedicato a “Prevenire, riconoscere e trattare i sintomi che possono precedere la morte cardiaca improvvisa”.

L’incontro rientra nell’ambito di “Loano Città Cardioprotetta”, l’iniziativa che si propone di dotare i luoghi pubblici, gli impianti sportivi e i luoghi di aggregazione della città di defibrillatori semi-automatici e di promuovere momenti di formazione e informazione per far comprendere la necessità di condurre stili di vita sani, specie rispetto alla prevenzione delle malattie cardio-circolatorie. Il seminario è stato organizzato dal comitato di Loano della Croce Rossa Italiana in collaborazione con Marina di Loano ed il patrocinio del Comune di Loano.

