Sestri Levante. Torna il Mojotic Festival di Sestri Levante e lo fa ancora una volta con i nomi più interessanti della scena indie internazionale.

In attesa della “Shhh! Silent Disco” in programma venerdì 4 agosto in Baia del Silenzio, si parte questa sera, lunedì 17 luglio, al teatro Conchiglia (a partire dalle 21.30) con i Black Country, New Road.

