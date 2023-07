Nasce la rivista Sea & Green Liguria. Toti: “La nostra regione adatta ad ogni stagione”

Sestri Levante. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, assieme al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, ha partecipato, a Sestri Levante, alla presentazione di Sea & Green Liguria, la rivista dedicata al fascino della Liguria e alle sue eccellenze.

“Questa rivista, distribuita gratuitamente nei nostri hotel, porticcioli e golf club – commenta Toti – è una cartolina fantastica che valorizza ancora di più la nostra Liguria. I numeri del turismo, in costante aumento anche nel 2023, parlano chiaro: la Liguria è una meta adatta a tutte le stagioni e a tutte le esigenze – aggiunge Toti – Non esistono molti luoghi al mondo dove nel giro di pochi chilometri si può passare dalla spiaggia alla montagna, dalle località più ambite dal jet set internazionale come Portofino e Sanremo ai sentieri immersi nella natura tanto ricercati dagli amanti dell’outdoor”.

» leggi tutto su www.genova24.it