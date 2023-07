Nuoto artistico, squadra azzurra dodicesima negli Highlight

Fukuoka. Era il 25 giugno dello scorso anno a Budapest, sull’Isola Margherita, quando il Dragone chiudeva il mondiale record del nuoto artistico azzurro con la medaglia d’argento e quinta generale (due ori, un argento, due bronzi). Si trattava degli Highlight, le ragazze erano dieci e alcune di loro, dopo gli Europei di Roma 2022, hanno lasciato la Nazionale. Quasi tredici mesi dopo (387 giorni per l’esattezza) il Dragone torna a gareggiare in finale mondiale. A Fukuoka nell’impianto coperto Marine Masse A. Nel frattempo la routine è cambiata, ora è Acrobatic, le ragazze sono otto e il team è stato rinnovato del 50%.

Come riporta Federnuoto.it, nel preliminare di sabato le azzurre erano state none con 197.0900 punti, 113.0400 con gli elementi e 81.1000 per l’impressione artistica, subendo la penalità nel quinto elemento. In finale è andata anche peggio chiudendo al dodicesimo e ultimo posto con 177.3276 (82.7000 e 15.3000) con due base mark. Titolo alla Cina con 238.0033, argento agli Stati Uniti con Bill May in team che ottengono 232.4033 e bronzo al Giappone con 220.5867.

