Regione Liguria, al via in commissione l’iter per l’assestamento di bilancio 2023

Genova. È stato presentato oggi in Commissione I (Affari generali, Istituzionali e Bilancio) del Consiglio regionale della Liguria l’assestamento di Bilancio 2023. Nel rendiconto 2022 sono state accertate entrate per complessivi 6 miliardi e 302 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 6 miliardi e 132 milioni di euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è positivo ed è pari a 598 milioni e 348 mila euro.

Il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 404 milioni di euro, di cui 155 milioni relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 43 milioni relativi al Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC).

