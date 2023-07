Rinasce la Trattoria delle Erbe: lo storico locale “con una nuova anima”

Genova. Riapre i battenti il 21 luglio, nel cuore pulsante di Piazza delle Erbe, la storica Trattoria delle Erbe, dopo più di un decennio di chiusura e un percorso di rinnovamento: un segnale di rinascita in linea con la nuova vitalità della città di Genova e del suo centro storico.

“La Trattoria delle Erbe invita alla riscoperta dei sapori autentici del territorio genovese e dintorni, con un menu che si ispira alle tradizioni culinarie liguri, piemontesi e occitane: un viaggio gastronomico che abbraccia la Lunigiana, la Costa Azzurra e il Piemonte – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio – Il progetto è frutto dell’impegno di un gruppo di amici che dal 1990 hanno coltivato legami profondi con Genova e la sua cultura, dando vita a luoghi iconici come il Banano Tsunami, Zupp e Kitchen Mon Amour. Ogni locale riflette la cura per i dettagli e l’attenzione alla qualità che li hanno portati a diventare un punto di riferimento per il tessuto sociale cittadino”.

» leggi tutto su www.genova24.it