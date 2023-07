Sarzana ammaliata da voce, chitarra e spiritualità di Ben Harper

Poche parole, sia sul palco che nell’atrio di Palazzo Roderio dove, in un rapido e cordiale saluto con il sindaco Ponzanelli (immortalato sui social), ha ringraziato per l’ospitalità dicendosi onorato di essere in un luogo tanto affascinante. Ben Harper infatti si è conquistato Sarzana, e una piazza Matteotti gremita con oltre tremila persone, grazie a quasi due ore di musica, scandite da voce e chitarra – e l’immancabile ed iconico cappello – con le quali l’artista californiano ha costruito trent’anni di carriera e successi. Un’esibizione iniziata con un brano a cappella eseguito insieme ai fedelissimi The Innocent Criminals, che lo hanno accompagnato per il resto della serata attraverso gli estratti più significativi della sua lunga discografia, fino al bis con la citazione dylaniana di “Knocking on Heaven’s door” e “My own two hands”, uno dei brani più apprezzati dal pubblico composto da fan della prima e altri affascinati più tardi dal talento del cantante e musicista che nel cuore della città ha saputo creare un’atmosfera per lunghi tratti intima e spirituale e, nel finale, più potente. Il tutto su un palco essenziale e senza fronzoli sul quale l’unica protagonista è stata la sua musica, raffinata e intrisa di multiculturalismo, fra virtuosismi e sonorità blues, soul, rock e in levare. Una tappa, quella sarzanese, che ieri sera ha chiuso la parentesi italiana e che da domani proseguirà in Francia e Spagna, aperta da Ben Harper cenando nell’atrio del palazzo comunale con i testaroli e gli altri piatti tipici preparati da Giacomo Devoto del vicino “Fuin” e conclusa – dopo i ringraziamenti a Maurizio Pirovano e Grace Woodroofe che lo hanno preceduto – autografando (in pieno stile californiano) una tavola da skate allungatagli dal pubblico che lo ha acclamato fino ai saluti finali.

Titoli di coda di quella che l’assessore alla cultura Giorgio Borrini definisce “una serata storica” per la città che ha inaugurato la quinta edizione del suo festival Moonland con una dimensione internazionale pari a quella delle altre più o meno vicine che sono ormai un punto di riferimento per le rassegne estive. “Sarzana – osserva – si è confermata capace di organizzare eventi di questo tipo, di ospitare artisti di portata internazionale e un pubblico numeroso arrivato in larga parte anche da fuori provincia. Quattro anni fa – conclude Borrini – un’artista come Ben Harper non avrebbe nemmeno preso in considerazione di venire a Sarzana, ieri sera invece abbiamo assistito ad un grande concerto frutto di un lavoro costante fatto nell’ottica della continuità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com