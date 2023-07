Via XV giugno a senso unico: tra chi non se ne cura e i turisti guidati dal navigatore bisogna stare con occhi ben aperti

Via XV giugno è diventata a senso unico e la rimarrà almeno per la durata dei lavori di realizzazione della sopraelevazione del parcheggio di Piazza d’Armi. L’ordinanza emessa dal servizio Mobilità di Palazzo civico prevede infatti che sino al 31 dicembre la strada, nel tratto tra Via dei Pioppi e Viale Amendola, sia percorribile solamente in direzione di quest’ultima. Contestualmente, per recuperare parte dei posti auto persi con l’installazione del cantiere, sul lato destro di Via XV giugno è stata prevista una lunga fila di 80 stalli a incastro.

