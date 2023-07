“Camminare insieme per dire No al femminicidio”: a Savona la fiaccolata contro la violenza sulle donne

Savona. A Savona questa sera la fiaccolata contro la violenza sulle donne. Circa 200 i savonesi presenti, oltre al sindaco di Savona Marco Russo e al questore Alessandra Simone.

“Camminiamo insieme per dire No al femminicidio” è stata organizzata da Telefono Donna insieme a Centro Artemisia Gentileschi di Albenga e Centro antiviolenza del Tigullio e di Chiavari “per ricordare Deborah, Nadia e Danjela – vittime di femminicidio a Savona – e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere”.

