Camogli: incontro con Fabio Borgarelli, monoruota da record e da servizi sociali

Oggi pomeriggio nella Sala del Consiglio Comunale di Camogli incontro con Fabio Borgarelli, fondatore prima della società (2018) e poi della scuola monoruota elettrica, che hanno sede nel borgo marinaro. A promuoverlo, con l’amministrazione comunale, Claudio Pompei, consigliere con delega a sport, politiche giovanili e tempo libero.

“Borgarelli e i componenti del suo gruppo hanno compiuto recentemente il primo giro d’Italia in monoruota partendo dalla Liguria, precisamente da Santa Margherita Ligure, e giungendo in Sicilia fino all’Etna – spiega Pompei – Essendo lui camogliese, ci è parsa una buona iniziativa invitarli per dar loro visibilità e farci raccontare l’esperienza del viaggio. Ma non solo. Abbiamo anche avuto modo di parlare delle applicazioni in ambito sociale che può avere la monoruota”.

