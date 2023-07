Condomino gli chiede di abbassare la voce, ubriaco lo minaccia: “Ho una pistola, ti sparo in faccia”

Genova. Un condomino si affaccia dal terrazzino del primo piano per chiedere di abbassare la voce e viene minacciato e insultato. È successo ieri sera, intorno alle 22, nel quartiere di Marassi, dove due uomini, probabilmente ubriachi, avevano iniziato a litigare fra di loro nel dehors di un locale in corso De Stefanis.

Il condomino è rientrato in casa ma i due hanno cominciato a citofonargli senza sosta. Quando è tornato sul terrazzino per chiedergli loro di smetterla uno di loro, un 34enne gli ha detto: “Ho una pistola e adesso ti sparo in faccia” e ha tirato fuori un oggetto dal marsupio che sembrava a tutti gli effetti una pistola.

