Crisi idrica ad Arnasco: sì al collegamento con Albenga ma per superare l’estate serve una linea provvisoria

Arnasco. Proseguono i problemi legati alla crisi idrica ad Arnasco che da un anno e mezzo deve fare i conti con rubinetti “attivi” per solo 10 ore al giorno e autobotti che quotidianamente vanno a rifornire l’acquedotto. I pozzi infatti ormai sono “asciutti” e insieme alle sorgenti, anche loro carenti per la siccità, non riescono più a coprire il fabbisogno di acqua del paese. I cittadini hanno così deciso di scendere in campo e cercare di dare una mano all’amministrazione comunale.

È con questo obiettivo che è nato il comitato “Acqua e Terra”, guidato da Marco Rogliatti, farmacista del paese, e composto da un centinaio di persone.

» leggi tutto su www.ivg.it