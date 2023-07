Formazione, a Savona la open night alla scoperta degli Its. Scajola: “Il 90% degli iscritti trova lavoro”

Savona. L’appuntamento è questa sera, 19 luglio, al campus universitario di Savona. Una open night dove non mancheranno musica, balli e divertimento, grazie all’intrattenimento di Bryan e Valeria di Radio 105, ma che sarà anche l’occasione per conoscere le opportunità offerte dagli istituti tecnici superiori, percorsi post diploma alternativi all’università che garantiscono un’altissima percentuale di occupazione. È la nuova tappa di IT’S cool, il tour organizzato dalla Regione per promuovere le ITS Academy che dall’anno prossimo vanteranno 15 nuovi corsi in Liguria, finanziati dalla Regione con 5 milioni di fondi europei Fse, per trasformare i neodiplomati in professionisti richiestissimi dalle imprese.

“La media nazionale di occupabilità dei corsi Its è dell’80%, in Liguria saliamo al 90% – spiega l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Ecco perché dico ai ragazzi di fidarsi di noi e credere nei corsi Its che sono di tante tipologie diverse e possono soddisfare le loro giuste ambizioni, con l’opportunità di avere un posto di lavoro sicuro nel proprio territorio. È una garanzia che vogliamo presentare ai giovani con una modalità un po’ diversa. Abbiamo voluto rendere tutto più leggero e divertente”.

