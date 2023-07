Francesco Cassata è il quarto acquisto dell’estate dello Spezia

Francesco Cassata torna a casa. Il centrocampista di San Terenzo è il quarto acquisto dell’estate dello Spezia dopo Rachid Kouda, Christian Cugnata e Luca Moro e oggi ha vissuto il suo primo giorno da giocatore delle Aquile, già arrivato nel ritiro di Santa Cristina Valgardena e a disposizione di mister Massimiliano Alvini. Cassata torna allo Spezia a distanza di quasi quindici anni, quando, dopo una breve avventura nelle giovanili in maglia bianca, spiccò il volo verso Empoli per poi iniziare un giro d’Italia che lo ha portato a vestire le maglie di Empoli, Ascoli, Ternana, Parma, Sassuolo, Frosinone e Genoa, da cui oggi arriva allo Spezia.

Cassata firma un contratto biennale fino al giugno 2025 e arriva nel Golfo dei Poeti in prestito con obbligo di riscatto. In attesa di Filippo Bandinelli, prossimo a vestire la maglia dello Spezia, quello di Cassata è il secondo acquisto utile a rinforzare la mediana dello Spezia dopo il giovane Kouda e rimpolpa il gruppo di spezzini che nell’ultima stagione aveva visto il solo Simone Bastoni come baluardo della città. Classe ’97, Cassata vanta oltre 120 presenze tra Serie A e Serie B, assieme a diverse apparizioni nelle nazionali giovanili e uno stage a cui ha partecipato nel 2019 con Roberto Mancini in panchina. Ora la parentesi allo Spezia, un’occasione di rilancio per il centrocampista dopo i diversi problemi fisici avuti nelle ultime stagioni che ne hanno minato la continuità in campo.

