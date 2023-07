Liguria. Costa Crociere ha annunciato di aver introdotto con successo sull’ammiraglia Costa Toscana l’innovativo servizio di connettività Wi-Fi fornita attraverso Starlink di SpaceX, leader nella tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (LEO).

Il nuovo servizio è già in funzione per offrire la migliore esperienza Wi-Fi disponibile agli ospiti di Costa Toscana, mentre esplorano alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo occidentale in crociere di una settimana.

